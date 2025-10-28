Brescia per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare | genitori infuriati
La decisione, come era prevedibile, ha provocato malumori e proteste tra le famiglie, che denunciano una burocrazia eccessiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare, il caso a Brescia. Malumori e proteste tra i genitori di 1.600 alunni di un istituto comprensivo di primarie e secondarie #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare, il caso a Brescia - 600 famiglie bresciane dovranno presentare una formale richiesta di accesso agli atti e, in caso di parere favorevole, pagare un contributo economico ... Come scrive ansa.it
COMPITI Brescia: per vedere i compiti dei figli bisogna pagare fino a 1 euro a pagina - Sarà necessario presentare una richiesta formale di accesso agli atti e versare un contributo economico da 0,25 a 1 euro a pagina ... Scrive statoquotidiano.it
Brescia, per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare fino a 1 euro: genitori infuriati - 600 famiglie si sono viste comunicare che, per poter visionare i compiti in classe dei figli, dovranno presentare una forma ... Lo riporta msn.com