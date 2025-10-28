Brescia per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare fino a 1 euro | genitori infuriati

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigente scolastica spiega che "gli elaborati scritti degli alunni sono atti amministrativi e devono essere conservati in originale presso la sede istituzionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

