Brescia per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare fino a 1 euro | genitori infuriati

La dirigente scolastica spiega che "gli elaborati scritti degli alunni sono atti amministrativi e devono essere conservati in originale presso la sede istituzionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare fino a 1 euro: genitori infuriati

Argomenti simili trattati di recente

l risultato più gratificante? Vedere un paziente tornare a camminare senza dolore, a correre, a salire le scale… a vivere appieno la propria quotidianità. Ogni intervento non è mai un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo di vita. Brescia Info e pren - facebook.com Vai su Facebook

Per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare, il caso a Brescia - 600 famiglie bresciane dovranno presentare una formale richiesta di accesso agli atti e, in caso di parere favorevole, pagare un contributo economico ... Scrive ansa.it

Brescia, visionare le verifiche scolastiche? Solo con accesso agli atti e a pagamento - Succede all'Istituto comprensivo Nord 2 di Brescia, che raggruppa le primarie Sauro, Arici, Alighieri e Quasimodo e le secondarie Virgilio e Pirandello. Secondo quibrescia.it

Vasta: «Il compito in classe non può diventare un atto burocratico» - Le circolari normalmente sono atti diretti agli organi interni della PA e pertanto non sono suscettibili di immediata impugnazione. Da giornaledibrescia.it