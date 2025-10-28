Brendan Rodgers si dimette da allenatore del Celtic con Martin O’Neill che torna al club come allenatore ad interim
2025-10-27 23:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Brendan Rodgers si è dimesso da allenatore del Celtic dopo la sconfitta per 3-1 di domenica contro l’Hearts, con l’ex allenatore Martin O’Neill che torna al club come allenatore ad interim. Gli Hoops sono otto punti dietro la sorprendente capolista della Premiership scozzese Hearts in classifica, avendo vinto finora solo cinque delle nove partite di campionato. Una dichiarazione del club recita: “Il Celtic Football Club può confermare che l’allenatore Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
