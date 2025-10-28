Brasile | Bolsonaro fa appello contro la condanna a 27 anni di carcere

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, fa appello contro la condanna a 27 anni di carcere per il ruolo avuto nel fallito tentativo di colpo di Stato. Brasile: Bolsonaro fa appello contro la condanna Gli avvocati dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno presentato ricorso contro la sua condanna a 27 anni di carcere per il ruolo avuto .

