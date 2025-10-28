Bradisismo | bollettino settimanale 20-26 ottobre
Bollettino settimanale pervenuto. Si esamina il periodo 20-26 ottobre. La sismicità è stata caratterizzata da 178 eventi con Md massima 2.8. Sollevamento. Apprezziamo il miglioramento della presentazione grafica del dato gnss di RITE che è quello più significativo e l’aggiunta del dato di deformazione del terrazzo della Starza. Si vede un possibile aumento della velocità . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
