Bradisismo | bollettino settimanale 20-26 ottobre
Bollettino settimanale pervenuto. Si esamina il periodo 20-26 ottobre. La sismicità è stata caratterizzata da 178 eventi con Md massima 2.8 (dato rivisto da 3.1 ma avevamo evidenziato la probabile revisione al ribasso). Sollevamento. Apprezziamo il miglioramento della presentazione grafica del dato gnss di RITE che è quello più significativo e l’aggiunta del dato della . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
