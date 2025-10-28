Braccialetto elettronico per il rapper Faneto | non potrà avvicinarsi alla ex che lo ha denunciato

Dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà avvicinarsi alla sua ex ragazza il rapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari di Milano Silvia Perrucci che nella mattinata di martedì 28 ottobre ha disposto la misura per il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: aveva il braccialetto elettronico ma se l'era tolto. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove» - facebook.com Vai su Facebook

Bolzano, braccialetto elettronico al presidente del Consiglio comunale do FdI: botte alla compagna - X Vai su X

Braccialetto elettronico per il rapper Faneto, 'picchiò la ex' - Il rapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura, 21 anni, è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all'ex fidanzata e ai familiari di lei. Scrive ansa.it

Il rapper Faneto con il braccialetto elettronico dopo la denuncia dell'ex fidanzata: sui social le foto dei lividi - Nell'interrogatorio di garanzia di martedì mattina il rapper si è avvalso dell ... Secondo milano.corriere.it

Faneto, l'ex fidanzata accusa il rapper di violenze e minacce: «L’ho coperto per mesi. Nessuna donna deve passare quello che ho passato io» - La sua casa di produzione, ha pubblicato una storia su Instagram in cui annuncia che «Tutto il ricavo delle edizioni di Faneto saranno tutte donate ad associazioni contro la violenza sulle donne» ... Riporta leggo.it