Bottiglie contro le auto | due ragazzi in manette

Firenze, 28 ottobre 2025 - Notte movimentata a Figline e Incisa Valdarno, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il caos in centro. Attorno alle 22 di mercoledì 23 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Figline sono intervenuti in seguito a diverse segnalazioni: i due, in evidente stato di alterazione, stavano lanciando bottiglie di vetro contro le auto in transito e avevano danneggiato alcuni cassonett i lungo la via. All’arrivo della pattuglia, invece di calmarsi, i ragazzi avrebbero iniziato a inveire contro i militari con frasi minacciose, opponendo resistenza e tentando più volte la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bottiglie contro le auto: due ragazzi in manette

News recenti che potrebbero piacerti

Poche ore prima del fischio d’inizio alla Cetilar Arena di Pisa, circa duecento tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di ultrà pisani in una delle strade vicino allo stadio. Durante gli scontri sono stati lanciati bottiglie, sassi e altri oggetti. Alcune auto e diversi - facebook.com Vai su Facebook

Lancia bottiglie in strada contro auto e passanti nella nuova "zona rossa" della Togliatti https://ift.tt/9As4Qwj - X Vai su X

Lanciano bottiglie contro le auto e danneggiano cassonetti: arrestati due uomini - Nella tarda serata del 23 ottobre 2025, intorno alle 22, i Carabinieri sono intervenuti nel centro abitato di Figline e Incisa Valdarno a seguito di un episodio che ha visto coinvolti due uomini, ... Secondo 055firenze.it

Figline, danneggiano cassonetti e lanciano bottiglie di vetro contro le auto: arrestati due 30enni - Sotto l'evidente effetto dell'alcol, hanno danneggiato alcuni cassonetti e poi tirato alcune bottiglie di vetro verso auto in transito, per fortuna senza causare incidenti. Si legge su firenzetoday.it

Bottiglie lanciate da cavalcavia Campobasso, colpiti auto e bus - Indagini serrate della polizia sul lancio di bottiglie contro veicoli in transito ieri pomeriggio lungo la tangenziale di Campobasso, nei pressi dello svincolo per Vazzieri: sono state colpite una aut ... ansa.it scrive