Bottiglie contro le auto | due ragazzi in manette

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 ottobre 2025 - Notte movimentata a Figline e Incisa Valdarno, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il caos in centro. Attorno alle 22 di mercoledì 23 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Figline sono intervenuti in seguito a diverse segnalazioni: i due, in evidente stato di alterazione, stavano lanciando bottiglie di vetro contro le auto in transito e avevano danneggiato alcuni cassonett i lungo la via. All’arrivo della pattuglia, invece di calmarsi, i ragazzi avrebbero iniziato a inveire contro i militari con frasi minacciose, opponendo resistenza e tentando più volte la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

