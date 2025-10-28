Botte all' ex ma il giudice lo grazia

‘Assolto perchè il fatto non sussiste’. E' quanto disposto dal gup Mauro Bottone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di P.P., 64enne di Carinola finito sotto processo per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna.Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

