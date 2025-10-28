Bormio aperta la nuova passerella sul torrente Frodolfo

Sondriotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bianco e il verde degli stendardi dei reparti Combo e Dossiglio hanno fatto da cornice all'apertura ufficiale della passerella sul Frodolfo, a Bormio, che si è svolta nel pomeriggio di oggi alla presenza di amministratori, tecnici e cittadini, tra cui molti giovani. Doppio taglio del nastro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

