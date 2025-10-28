Borgo Halloween nel centro storico di Sansepolcro
Il centro storico di Sansepolcro è pronto per accogliere anche quest’anno grandi e piccoli per una nuova e coinvolgente edizione di “Borgo in Halloween”, l’appuntamento organizzato per celebrare la notte più magica e misteriosa dell’anno.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Centro Commerciale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Poggio degli Spiriti Halloween Night – Borgo Medievale di Poggio alla Pieve Relais, Food & Art Quando cala la notte e la luna illumina le colline, il Poggio si trasforma… Spettri gentili, anime erranti e creature misteriose vi attendono per una serata indim - facebook.com Vai su Facebook
Halloween Borgo a Mozzano: si avvicina la notte più attesa dell’anno - Manca sempre meno al ritorno di Halloween Borgo a Mozzano, l’evento simbolo dell’autunno toscano che quest’anno celebra la sua ... Segnala msn.com
Dolcetto o scherzetto?. Halloween a Borgo a Mozzano. Come e dove parcheggiare - Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con Halloween Borgo a Mozzano, l’evento simbolo dell’autunno che quest’anno celebra la sua trentunesima edizione. Riporta msn.com
Putignano – Torna “Borgo Stregato”: tra zombie, sapori e magia nelle notti di Halloween - Putignano celebra Halloween con l’undicesima edizione di Borgo Stregato: due notti tra zombie, spettacoli, gusto e laboratori per bambini nel cuore del centro storico. Secondo informatissimo.net