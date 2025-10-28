Borgo Halloween nel centro storico di Sansepolcro

Il centro storico di Sansepolcro è pronto per accogliere anche quest’anno grandi e piccoli per una nuova e coinvolgente edizione di “Borgo in Halloween”, l’appuntamento organizzato per celebrare la notte più magica e misteriosa dell’anno.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Centro Commerciale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it