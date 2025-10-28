Borghi storici in bilico Superbonus o foto ricordo | l’Irpinia non può più aspettare

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefredane (AV), 28 ottobre 2025 – La terra ha tremato di nuovo in Irpinia, e sebbene la scossa non abbia causato danni immediati gravi, ha posto in rilievo, come spesso accade, l’evidente fragilità dei borghi storici.Il sindaco Ciro Aquino ha scritto al Governo, invitando a prorogare il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Borghi Storici Bilico Superbonus