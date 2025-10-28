Boom! Striscia la Notizia sparisce dai palinsesti di Canale 5 | ecco cosa sta succedendo

Canale 5 ha reso noti i palinsesti ufficiali per il mese di dicembre e per le festività natalizie. L'offerta di intrattenimento sarà varia ma non particolarmente ricca, con un grande assente che fa discutere: Striscia la Notizia. Il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci non compare, almeno per ora, nelle bozze pubblicate da Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset. Da tempo, gli inserzionisti speravano di vedere nel preserale un prodotto forte e stabile come La Ruota della Fortuna, che aveva registrato ottimi risultati di ascolto. Addio (temporaneo) a Striscia la Notizia?.

