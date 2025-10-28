Viene giù tutto? Fabrizio Corona ha pubblicato una telefonata con Barbara d’Urso in cui si parla di Mediaset, di Rai, di veti per bloccarle la carriera e svela i colleghi che le sono stati vicini. Nella nuova puntata di Corona On Air dal titolo “Lo show è servito”, Fabrizio Corona pubblica l’audio integrale di una chiacchierata avuta con Barbara d’Urso, ora sbarcata in Rai come concorrente a Ballando con le Stelle. La telefonata risale a pochi giorni dopo l’ufficializzazione della partecipazione allo show di Milly Carlucci. L’ex conduttrice di Canale 5, uscita da Mediaset non di sua volontà, parla senza filtri di quel momento doloroso che ha chiuso senza un ufficiale motivo e senza poter salutare il suo pubblico che l’ha seguita per decenni tra talk show e reality, tra pomeriggi e prime serate. 🔗 Leggi su Bubinoblog

BOOM! BARBARA D'URSO CONFERMA IL VETO MEDIASET SUL SUO PASSAGGIO IN RAI