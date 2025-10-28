Non ci sono novità nella legge di Bilancio 2026 in merito ai bonus edilizi. Ma vi sono importanti conferme, come quella del 50 per cento di detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, recupero edilizio e riqualificazione energetica. Tra le proroghe figura anche quella del bonus mobili e grandi elettrodomestici, mentre rimane invariata la platea di chi possa richiedere le detrazioni fiscali in base al fatto di essere proprietario dell’immobile o, almeno, titolare di un diritto reale di godimento su di esso. Qualche delucidazione in più si renderebbe utile, invece, sul momento in cui sia necessario far valere come prima casa l’abitazione oggetto di lavori per fruire del 50 per cento (e non del solo 36 per cento) di incentivo fiscale sull’Irpef. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus edilizi, cosa prevede la legge di Bilancio 2026?