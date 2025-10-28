Bonus carta giornali e riviste | ultimi giorni per la richiesta

Fiscooggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è pari al 30% delle spese sostenute nel 2024, con un limite massimo di 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

