Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. In vista della sfida di domani contro la Fiorentina, l’ Inter dovrà fare a meno di Thuram e Mkhitaryan, ma Cristian Chivu può contare su un’alternativa di valore: Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, arrivato dal Parma, si è già ritagliato spazio importante in questo avvio di stagione e si prepara a un ruolo da protagonista anche a gara in corso. Secondo il Corriere dello Sport, Chivu pensa di schierare Lautaro Martinez e Pio Esposito dal primo minuto, con Bonny pronto a entrare nella ripresa per dare peso e imprevedibilità all’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, il francese insidia Esposito: il ballottaggio per la Fiorentina

