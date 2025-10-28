Fa il presidente di “garanzia”, a sua garanzia. Bonaccini, chi? Non è minoranza di Elly Schlein, non è ancora maggioranza, attacca i riformisti, i suoi ex compagni di strada, e non esclude. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bonaccini, chi? Da presidente del Pd attacca i riformisti. L’idea di Schlein: Cuperlo al suo posto