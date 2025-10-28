Bonaccini chi? Da presidente del Pd attacca i riformisti L’idea di Schlein | Cuperlo al suo posto

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa il presidente di “garanzia”, a sua garanzia. Bonaccini, chi? Non è minoranza di Elly Schlein, non è ancora maggioranza, attacca i riformisti, i suoi ex compagni di strada, e non esclude. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

bonaccini chi160da presidente del pd attacca i riformisti l8217idea di schlein cuperlo al suo posto

© Ilfoglio.it - Bonaccini, chi? Da presidente del Pd attacca i riformisti. L’idea di Schlein: Cuperlo al suo posto

Altre letture consigliate

bonaccini chi160da presidente pdBonaccini, chi? Da presidente del Pd attacca i riformisti. L'idea di Schlein: Cuperlo al suo posto - Romagna non vuole rinunciare alla sua carica, i riformisti da almeno due anni propongono di affidarla a Paolo Gentiloni. Secondo ilfoglio.it

bonaccini chi160da presidente pdPd, oggi il battesimo per la corrente riformista che ha abbandonato Bonaccini - Un classico finale da commedia all’italiana, stile Parenti serpenti. Secondo iltempo.it

bonaccini chi160da presidente pdElezioni regionali Veneto, Bonaccini a Mogliano: “Il centrosinistra resti unito” - In Veneto per sostenere la candidatura di Giovanni Manildo, il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini ha rinnovato l’appello al centrosinistra: “Rimanere uniti è l’unica via per battere ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonaccini Chi160da Presidente Pd