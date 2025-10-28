Bombe e spari terrore in A14 | assalto con i kalashnikov al portavalori
Porto Recanati (Macerata), 28 ottobre 2025 – Far West sulla A14 per l’assalto a un furgone portavalori (video). Una autocisterna messa di traverso sulla carreggiata (foto), chiodi a tre punte sparsi sull’asfalto, esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e poi la fuga nel colpo tentato da una banda di almeno otto uomini. Uno è rimasto ferito nel conflitto a fuoco ed è stato abbandonato dai compari, mentre altri due sono stati catturati più tardi dai carabinieri mentre cercavano di far perdere le tracce, intercettati a Porto Potenza Picena, pochi chilometri distanti dal luogo della rapina. Fallito il blitz sulla A14, al commando non è rimasta che la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Spari durante un’esercitazione: polizia ferisce un militare tedesco per errore Durante un’esercitazione della Bundeswehr a Erding, in Baviera, la polizia ha sparato contro un soldato, ferendolo lievemente. Gli agenti erano intervenuti dopo alcune segnalazi - facebook.com Vai su Facebook
Un'intimidazione, ma forse no. https://ilgiornale.it/news/politica/unintimidazione-forse-no-quellhinterland-romano-bombe-e-2554600.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share_ilg… via @ilgiornale - X Vai su X
Bombe e spari, terrore in A14: assalto con i kalashnikov al portavalori - Paralizzata l’autostrada all’altezza di Porto Recanati (Macerata), i rapinatori bloccano il traffico con un camion cisterna. ilrestodelcarlino.it scrive