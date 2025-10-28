Bombe e spari terrore in A14 | assalto con i kalashnikov al portavalori

Porto Recanati (Macerata), 28 ottobre 2025 – Far West sulla A14 per l’assalto a un furgone portavalori (video). Una autocisterna messa di traverso sulla carreggiata (foto), chiodi a tre punte sparsi sull’asfalto, esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e poi la fuga nel colpo tentato da una banda di almeno otto uomini. Uno è rimasto ferito nel conflitto a fuoco ed è stato abbandonato dai compari, mentre altri due sono stati catturati più tardi dai carabinieri mentre cercavano di far perdere le tracce, intercettati a Porto Potenza Picena, pochi chilometri distanti dal luogo della rapina. Fallito il blitz sulla A14, al commando non è rimasta che la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

