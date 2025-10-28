Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, è tornato a rendere merito al governo di aver scritto la manovra cercando il dialogo con il sindacato e accogliendone anche alcune proposte. «Rispetto al passato, c’è stato un confronto: il governo non si è presentato con un documento già chiuso e determinato. Abbiamo avuto la possibilità di discutere e sono state accolte le nostre proposte di detassare gli aumenti contrattuali e di ottenere risorse aggiuntive per interventi sui contratti pubblici», ha detto, all’iniziativa per gli 80 anni della Camera confederale del lavoro della Uil di Trieste. Bombardieri loda il metodo del dialogo del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bombardieri dà una lezione di autonomia del sindacato a Landini: «Parliamo col governo e rispondiamo solo ai nostri iscritti»