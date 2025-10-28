Bologna-Torino mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello tra Bologna e Torino è uno dei match più interessanti nel panorama del nono turno di Serie A, che si disputa in infrasettimanale. Al Dall’Ara va in scena un confronto tra due squadre che sono tutto sommato in un buono stato di forma. I padroni di casa del Bologna sono al quinto posto con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bologna torino mercoled236 29 ottobre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Bologna-Torino (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bologna torino mercoled236 29Bologna-Torino LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Orsolini, c'è Cambiaghi. Ngonge dal 1' - Bologna e Torino si affrontano nella nona giornata del campionato di Serie A. Come scrive calciomercato.com

bologna torino mercoled236 29Pronostico Bologna vs Torino – 29 Ottobre 2025 - Il 29 Ottobre 2025 alle 20:45 lo Stadio Renato Dall'Ara ospita uno degli incroci più interessanti della Serie A. Si legge su news-sports.it

bologna torino mercoled236 29Bologna-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - Bologna e Torino sono pronte a sfidarsi nel turno infrasettimanale, valido per la nona giornata di Serie A. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Torino Mercoled236 29