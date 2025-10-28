Quello tra Bologna e Torino è uno dei match più interessanti nel panorama del nono turno di Serie A, che si disputa in infrasettimanale. Al Dall’Ara va in scena un confronto tra due squadre che sono tutto sommato in un buono stato di forma. I padroni di casa del Bologna sono al quinto posto con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Torino (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici