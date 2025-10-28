Bologna-Torino mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Quello tra Bologna e Torino è uno dei match più interessanti nel panorama del nono turno di Serie A, che si disputa in infrasettimanale. Al Dall’Ara va in scena un confronto tra due squadre che sono tutto sommato in un buono stato di forma. I padroni di casa del Bologna sono al quinto posto con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Questa mattina davanti al Liceo Einstein Torino di via Bologna si sono verificati momenti di grave tensione. La distribuzione di un volantino discriminatorio, da parte di un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, ha scatenato una protesta da parte dell? stu - facebook.com Vai su Facebook
Le manifestazioni di Torino e Bologna, dove si è celebrato il massacro di civili israeliani, confondono la causa di un popolo con la violenza di Hamas, regalando argomenti alla propaganda di chi giustifica la strage di palestinesi a Gaza - X Vai su X
Bologna-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La partita tra Bologna e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare ... msn.com scrive