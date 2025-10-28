Bologna la paradossale vicenda di Dallinga | tanta sostanza ma i goal vengono annullati dal VAR
Bologna, Dallinga alla ricerca del goal: e dove non ci arriva l’attaccante ci pensa il VAR ad annullare la sua gioia rossoblu Thijs Dallinga e i gol in fuorigioco: una storia controversa che ha avuto un nuovo capitolo a Firenze. L’attaccante olandese, infatti, aveva di fatto chiuso la partita contro la Fiorentina, ma il VAR . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
