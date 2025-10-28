Bologna Italiano dimesso dall' ospedale | quando torna al lavoro il tecnico rossoblù

Bologna, 28 ottobre 2025 – Vincenzo Italiano si prepara a tornare in panchina. Arrivano infatti buone notizie dal Policlinico S.Orsola-Malpighi: il tecnico rossoblù è stato dimesso nella mattinata di oggi dopo che le condizioni cliniche sono migliorate al punto da permettere ai dottori di dare il via libera per la fine del ricovero (avvenuto lunedì 20 per polmonite ). È questa la buona notizia che si apprende dalla nota diffusa dal Bologna che ha voluto ringraziare “il prof. Stefano Nava, direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

