Bologna Italiano dimesso dall' ospedale Domani tornerà al Dall' Ara

Gazzetta.it | 28 ott 2025

Il tecnico rossoblù, ricoverato dal 20 ottobre per una polmonite, è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Le sue condizioni sono buone: potrebbe guardare la partita di domani da uno Skybox. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

