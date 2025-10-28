Bologna Italiano dimesso dall' ospedale Domani tornerà al Dall' Ara

Il tecnico rossoblù, ricoverato dal 20 ottobre per una polmonite, è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Le sue condizioni sono buone: potrebbe guardare la partita di domani da uno Skybox. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, Italiano dimesso dall'ospedale. Domani tornerà al Dall'Ara

