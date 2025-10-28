Bologna FC Vincenzo Italiano dimesso dall' ospedale | come sta

Bolognatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Bologna FC Vincenzo Italiano è stato dismesso dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove era ricoverato dallo scorso 21 ottobre. Lo ha fatto sapere il club in una nota pubblicata sul sito ufficiale martedì.“Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

