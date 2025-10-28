Bologna FC Vincenzo Italiano dimesso dall' ospedale | come sta

L'allenatore del Bologna FC Vincenzo Italiano è stato dismesso dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove era ricoverato dallo scorso 21 ottobre. Lo ha fatto sapere il club in una nota pubblicata sul sito ufficiale martedì.“Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Bologna, l'allenatore Vincenzo Italiano è stato dimesso dall'ospedale dov'era ricoverato per una polmonite - X Vai su X

I rossoblù portano a casa i primi 3 punti di questa Europa League. Vincenzo Italiano non è in panchina ma disegna un Bologna nuovo negli interpreti - facebook.com Vai su Facebook

Bologna FC, Vincenzo Italiano dimesso dall'ospedale: come sta - L'allenatore del Bologna FC Vincenzo Italiano è stato dismesso dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove era ricoverato dallo scorso 21 ottobre. Secondo bolognatoday.it

Italiano dimesso dall’ospedale: da domani ritornerà al lavoro - Arrivano buone notizie per il Bologna alla vigilia della 9° giornata di campionato: la squadra ritrova Vincenzo Italiano ... Lo riporta toro.it

Bologna, Vincenzo Italiano dimesso dal Sant’Orsola: è già pronto per tornare al lavoro - Il tecnico dei rossoblù era stato ricoverato nell'istituto ospedaliero del capoluogo emiliano a causa di una polmonite. Si legge su msn.com