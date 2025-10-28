Bologna dimesso Vincenzo Italiano | Condizioni buone Il comunicato del club

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Italiano – allenatore del Bologna – è stato dimesso questa mattina dal policlinico S.Orsola-Malpighi. Buone notizie per il tecnico bolognese, che nei giorni scorsi era stato ricoverato nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite di natura batterica (non dovuta a Covid). Lo comunica il club emiliano in una nota. “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club – scrive il club -. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bologna dimesso vincenzo italiano condizioni buone il comunicato del club

© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, dimesso Vincenzo Italiano: “Condizioni buone”. Il comunicato del club

Leggi anche questi approfondimenti

bologna dimesso vincenzo italianoItaliano dimesso dall'ospedale: ecco come sta l'allenatore del Bologna - Il peggio è alle spalle per Vincenzo Italiano, dimesso nella mattinata di martedì 28 ottobre dal Policlinico S. Secondo tuttosport.com

bologna dimesso vincenzo italianoBologna, Italiano dimesso dal Policlinico Sant'Orsola: le ultime - Il tecnico degli emiliani è uscito dall'ospedale questa mattina dopo essere stato ricoverato una settimana fa a causa di una polmonite batterica ... Si legge su ilromanista.eu

bologna dimesso vincenzo italianoBologna, Vincenzo Italiano dimesso dal Sant’Orsola: è già pronto per tornare al lavoro - Il tecnico dei rossoblù era stato ricoverato nell'istituto ospedaliero del capoluogo emiliano a causa di una polmonite. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Dimesso Vincenzo Italiano