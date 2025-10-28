Bologna dimesso Vincenzo Italiano | Condizioni buone Il comunicato del club

Vincenzo Italiano – allenatore del Bologna – è stato dimesso questa mattina dal policlinico S.Orsola-Malpighi. Buone notizie per il tecnico bolognese, che nei giorni scorsi era stato ricoverato nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite di natura batterica (non dovuta a Covid). Lo comunica il club emiliano in una nota. “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club – scrive il club -. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

