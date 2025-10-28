Bologna da posto degradato a luogo di aggregazione | coppia trasforma un giardino

Una coppia di pensionati, Sergio e Germana, è riuscita a trasformare il giardino di un palazzo di edilizia popolare di via Rimesse, alla periferia est di Bologna. Degrado, incuria, abbandono avevano reso il giardino un ritrovo serale di spacciatori. A distanza di appena due anni, il nuovo cortile è un luogo di aggregazione famoso in tutta la città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Bologna, da posto degradato a luogo di aggregazione: coppia trasforma un giardino

