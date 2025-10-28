In Italia il brindisi non è solo un gesto conviviale: è quasi un rito. E le bollicine, da Nord a Sud, ne sono le protagoniste indiscusse. Ma dietro ogni calice si nasconde un mondo fatto di tradizioni, territori e – sì – anche qualche differenza che vale la pena conoscere, senza diventare esperti sommelier. Il Prosecco è di gran lunga la bollicina italiana più famosa nel mondo. Viene prodotto principalmente in Veneto e Friuli, con la Glera come uva base. Fresco, leggero, fruttato: è pensato per essere bevuto giovane, spesso come aperitivo. Il suo successo si deve anche al metodo di produzione, il Charmat, che prevede la seconda fermentazione in autoclave (grandi contenitori d'acciaio), mantenendo il vino fresco e accessibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bollicine italiane: Prosecco, Franciacorta e gli altri