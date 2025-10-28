Bollette telefoniche più care | la retromarcia del governo
Retromarcia del centrodestra su una norma che ha scatenato mille polemiche. Forza Italia ha deciso di ritirare l'emendamento presentato al ddl Concorrenza che puntava a prevedere rincari automatici delle tariffe telefoniche. Una misura che sarebbe stata spinta più dagli operatori del settore Tlc. 🔗 Leggi su Today.it
Rischio di bollette telefoniche più care, telefonate per l’assistenza ai call center a pagamento, telemarketing più aggressivo ma anche meno tempo per la richiesta di risarcimento danni nel settore auto: la maggioranza prova a riscrivere il disegno di legge sulla - facebook.com Vai su Facebook
Bollette del telefono agganciate a inflazione e telemarketing: polemica su ddl Concorrenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bollette del telefono agganciate a inflazione e telemarketing: polemica su ddl Concorrenza ... Secondo tg24.sky.it
Bollette e call center telefonici, rischio nuovi rincari. Scoppia la polemica - Rischio di bollette telefoniche più care, telefonate per l’assistenza ai call center a pagamento, telemarketing più aggressivo. Lo riporta ecodibergamo.it
Assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe: l’emendamento di Forza Italia al ddl Concorrenza - Un emendamento al ddl Concorrenza permetterebbe aumenti automatici dei prezzi senza garantire il recesso gratuito agli utenti ... ilfattoquotidiano.it scrive