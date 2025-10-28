Bollette telefoniche più care | la retromarcia del governo

Today.it | 28 ott 2025

Retromarcia del centrodestra su una norma che ha scatenato mille polemiche. Forza Italia ha deciso di ritirare l'emendamento presentato al ddl Concorrenza che puntava a prevedere rincari automatici delle tariffe telefoniche. Una misura che sarebbe stata spinta più dagli operatori del settore Tlc. 🔗 Leggi su Today.it

