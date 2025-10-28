Bollette e affitto in arrivo altri 100mila euro di aiuti per le famiglie brianzole

Altri 125mila euro di contributi per le famiglie brianzole in difficoltà. Sono quelli stanziati dalla regione Lombardia nell’ultimo provvedimento della giunta regionale come contributo per le famiglie che non riescono a sostenere i costi di affitto e spese condominiali.A chi sono destinati i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it