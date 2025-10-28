Bollette e affitto in arrivo altri 100mila euro di aiuti per le famiglie brianzole
Altri 125mila euro di contributi per le famiglie brianzole in difficoltà. Sono quelli stanziati dalla regione Lombardia nell’ultimo provvedimento della giunta regionale come contributo per le famiglie che non riescono a sostenere i costi di affitto e spese condominiali.A chi sono destinati i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondisci con queste news
“GUADAGNO 1.750 EURO MA DA PADRE SEPARATO NON CI PAGO LE BOLLETTE” C’è chi a #Bolzano ci lavorava e ci viveva, ma non ci riesce più. È la storia di Domenico (nome di fantasia), un padre separato che racconta a BZ News 24 la fatica quotidia - facebook.com Vai su Facebook
Novità sulle bollette, in arrivo dei risparmi: ecco cosa cambia da gennaio - Con l'approvazione da parte del governo del Documento programmatico di finanza pubblica, ci saranno importanti ... Da ilgiornale.it