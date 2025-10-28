Bollette e affitto in arrivo altri 100mila euro di aiuti per le famiglie brianzole

Monzatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri 125mila euro di contributi per le famiglie brianzole in difficoltà. Sono quelli stanziati dalla regione Lombardia nell’ultimo provvedimento della giunta regionale come contributo per le famiglie che non riescono a sostenere i costi di affitto e spese condominiali.A chi sono destinati i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Novità sulle bollette, in arrivo dei risparmi: ecco cosa cambia da gennaio - Con l'approvazione da parte del governo del Documento programmatico di finanza pubblica, ci saranno importanti ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Bollette Affitto Arrivo 100mila