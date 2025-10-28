Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio. Gli azzurri saranno presenti nell’evento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo, l’appuntamento è a Torino dal 9 al 16 novembre. I nostri portacolori si sono garantiti la presenza nel capoluogo piemontese dopo il successo ottenuto oggi al debutto nel Masters 1000 di Parigi: l’affermazione contro GonzalezPel per 6-2, 6-4 e l’annessa qualificazione agli ottavi di finale sul cemento della capitale francese hanno assicurato il pass, considerando anche la concomitante sconfitta degli statunitensi HarrisonKing contro CerundoloDarderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori si qualificano alle ATP Finals: Italia presente in tutti i tornei! In attesa di Musetti…