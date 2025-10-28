Bolelli Vavassori si qualificano alle ATP Finals | Italia presente in tutti i tornei! In attesa di Musetti…
Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio. Gli azzurri saranno presenti nell’evento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo, l’appuntamento è a Torino dal 9 al 16 novembre. I nostri portacolori si sono garantiti la presenza nel capoluogo piemontese dopo il successo ottenuto oggi al debutto nel Masters 1000 di Parigi: l’affermazione contro GonzalezPel per 6-2, 6-4 e l’annessa qualificazione agli ottavi di finale sul cemento della capitale francese hanno assicurato il pass, considerando anche la concomitante sconfitta degli statunitensi HarrisonKing contro CerundoloDarderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
?ULTIM'ORA ATP FINALS: BOLELLI E VAVASSORI VOLANO A TORINO La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si conferma tra l'élite mondiale! I due azzurri sono ufficialmente qualificati per le Nitto ATP Finals che si terranno a - facebook.com Vai su Facebook
Il momento negativo di Bolelli/Vavassori: rendimento non esaltante post US Open, ma Volandri crede in loro per la Davis - - X Vai su X
Bolelli/Vavassori si qualificano alle ATP Finals: Italia presente in tutti i tornei! In attesa di Musetti… - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio. Secondo oasport.it
Bolelli e Vavassori qualificati per le Atp Finals 2025 - A certificare la matematica qualificazione del doppio azzurro è stata la sconfitta a Parigi di King/Harrison contro Cerundolo/Darderi ... Segnala spaziotennis.com
Bolelli e Vavassori si qualificano per le ATP Finals - I due azzurri ottengono il pass per le finali di Torino per il secondo anno consecutivo Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono per il secondo anno di fila alle ATP Finals di Torino. Secondo tennisitaliano.it