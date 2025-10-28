Bolelli Vavassori accedono al secondo turno a Parigi e si qualificano per le Finals di Torino

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano un posto alle Finals! Ci sarà anche la coppia azzurra di doppio a Torino e la certezza è arrivata con il successo al primo turno del Masters 1000 di Parigi, con gli italiani che hanno superato l’olandese David Pel ed il messicano Santiago Gonzalez in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di partita. Un risultato che permette all’Italia di realizzare per il secondo anno consecutivo un fantastico en plein alle Finals, visto che ci sarà almeno un nostro rappresentante in singolare e in doppio sia in quelle maschili (Sinner, BolelliVavassori e si spera Musetti) sia in quelle femminili (Paolini ed ErraniPaolini). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori accedono al secondo turno a Parigi e si qualificano per le Finals di Torino

