Bolelli e Vavassori alle ATP Finals | le parole dopo l’obiettivo di Torino
Ancora un’ottima notizia per il tennis italiano: Bolelli e Vavassori superano il 1° turno di Parigi contro Gonzalez-Pel e accedono direttamente alle Finals di Torino. Bolelli e Vavassori non hanno sbagliato al primo turno di Parigi, ma anzi hanno superato abbastanza agevolmente la coppia formata da Gonzalez-Pel e, per il secondo anno di seguito, hanno conquistato la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Ecco le loro parole dopo la notizia. Bolellu e Vavassori a Torino: le parole dei tennisti italiani. Andrea Vavassori, a ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Era il nostro obiettivo di inizio anno, ci siamo riusciti nonostante un periodo non semplice. 🔗 Leggi su Sportface.it
