BNP Paribas trimestre in chiaroscuro Bene l’italiana BNL

Il colosso bancario francese BNP Paribas ha deluso le aspettative degli analisti nel terzo trimestre 2025 a causa del clima di cautela tra i principali clienti aziendali e di maggiori accantonamenti per crediti in sofferenza, ma ha fatto passi avanti nell’integrazione di AXA IM, un’acquisizione che gli consente di creare un leader nell’asset management che si posiziona come n° 3 tra gli asset manager europei, con oltre 1.600 miliardi di euro di patrimonio gestito. Guardando alle voci più importanti del conto economico, BNP ha registrato un utile netto di 3,04 miliardi di euro per il periodo luglio-settembre, in aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente, ma al di sotto della media di 3,09 miliardi di euro stimata da 16 analisti in un consensus fornito dalla società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - BNP Paribas, trimestre in chiaroscuro. Bene l’italiana BNL

