BMW lancia la flotta dimostrativa HVO100 only per le aziende
(Adnkronos) – Il BMW Group introduce una nuova fase nella strategia di decarbonizzazione delle flotte aziendali, presentando una flotta dimostrativa dedicata all’adozione di carburanti rinnovabili. Parallelamente all’elettrificazione già avviata, l’azienda propone ora soluzioni basate su combustibili alternativi che permettono di ridurre in modo immediato l’impatto ambientale dei parchi veicoli esistenti, soprattutto nel segmento delle grandi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
