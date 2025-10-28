Blocco jihadista la benzina è finita Mali allo stremo
A Kourémalé, prefettura di Siguiri, nord-ovest della Guinea, un litro di benzina costava 1,49 euro (15.000 franchi) fino a venti giorni fa. Oggi ne costa 5,94 (60.000 franchi), è difficile . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
$CeSIAnalysis - La giunta militare del $Mali ha avviato negoziati con il gruppo terroristico $JNIM per porre fine al blocco del commercio di carburante. La mossa, però, implica il riconoscimento del gruppo come attore politico legittimo. CeSI Update - X Vai su X
