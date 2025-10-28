Bloccato con il deltaplano su un faggio secolare a 30 metri d’altezza
Costacciaro (Perugia), 28 ottobre 2025 – Non è certo il posto migliore dove rimanere bloccati con il deltaplano: su un faggio secolare, a 30 metri d’altezza. E' successo nell’area di decollo del monte Cucco, nel comune di Costacciaro. L’intervento di soccorso è stato particolarmente complesso sia per la posizione impervia che per l’oscurità; sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e del comando di Perugia, con il supporto della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale). In rinforzo sono intervenute anche la squadra del distaccamento di Fabriano (Ancona) e la squadra Saf del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
