“Viene giù tutto?” È la domanda che accompagna l’ultimo episodio di Corona On Air, la serie di Fabrizio Corona riservata agli abbonati, dal titolo eloquente: “Lo show è servito”. Nella puntata, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato l’audio integrale di una telefonata privata con Barbara d’Urso, oggi concorrente di Ballando con le Stelle su Rai 1. La conversazione risale a pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del suo approdo nel programma di Milly Carlucci, segnando di fatto il ritorno della conduttrice in televisione dopo l’addio amaro a Mediaset. Il dolore per l’addio a Mediaset. Nella telefonata, Barbara d’Urso si lascia andare a una riflessione amara: “Pier Silvio Berlusconi dice che prendevo scelte sbagliate. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Bloccata da Mediaset”: Barbara d’Urso racconta la verità sul mancato accordo con la Rai