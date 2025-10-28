Blitz pro Pal contro Fiano a Ca’ Foscari la ministra Bernini telefona all’ex deputato Pd | Torniamoci insieme

Dopo il blitz di alcuni attivisti all’Università Ca’ Foscari di Venezia contro l’ex parlamentare Pd Emanuele Fiano, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha telefonato all’onorevole per esprimere la propria solidarietà e, soprattutto, per proporgli di tornare insieme nell’ateneo veneziano e riprendere l’intervento interrotto. Già ieri sera, in seguito ai fatti, la ministra era intervenuta con un post su X condannando l’accaduto: «Quando si impedisce un dibattito in un’università, si colpisce al cuore la democrazia. Il confronto è la linfa vitale di ogni comunità libera. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiano interrotto dai pro Pal, chi sono i collettivi che hanno bloccato il convegno: i blitz contro il genocidio e l'invito a «far sentire l'odio» - X Vai su X

“Aver impedito a Emanuele Fiano di parlare durante un dibattito in un’aula universitaria di Ca’ Foscari a Venezia è un insopportabile atto di intolleranza e un gravissimo errore politico. Fiano è il presidente di Sinistra per Israele, ha più volte condannato in mod - facebook.com Vai su Facebook

Blitz pro Pal contro Fiano a Ca’ Foscari, la ministra Bernini telefona all’ex deputato Pd: «Torniamoci insieme» - L'ex parlamentare ieri è stato contestato durante un evento sul Medio Oriente nell'ateneo veneziano. Si legge su open.online

Attivisti Pro Pal impediscono di parlare a Emanuele Fiano a Ca’ Foscari - Blitz Pro Pal contro Fiano a Ca’ Foscari, l’ex deputato Pd: "L'ultima volta la stessa cosa successe a mio padre, nel '38, questo è fascismo". Segnala corrierenazionale.it

Fiano interrotto dai pro Pal, chi sono i collettivi che hanno bloccato il convegno: i blitz contro il genocidio e l'invito a «far sentire l'odio» - Venezia, collettivi Sumud e Fronte della gioventù comunista nell'aula del convegno di Sinistra per Israele: spaccature tra i «massimalisti» e chi preferiva argomentare punto per punto le contestazioni ... Da corrieredelveneto.corriere.it