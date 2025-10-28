Blitz in ’salotto’ | vandali invadono il cantiere

Fine settimana movimentato nel cuore di Riccione, dove ignoti si sono introdotti all’interno del cantiere di viale Ceccarini, nell’area compresa tra viale Milano e viale Dante. Secondo le prime ricostruzioni, i vandali sarebbero riusciti a entrare forzando un varco nel perimetro di protezione, probabilmente nelle ore notturne tra sabato e domenica. Una volta dentro, hanno imbrattato con scritte ingiuriose uno dei pannelli informativi posti a delimitazione dei lavori. Un raid che non è passato inosservato, soprattutto tra i commercianti e gli esercenti del ’salotto’, i quali non nascondono la loro preoccupazione per il rischio di future incursioni ad opere dei vandali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

