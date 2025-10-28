Blitz di Potere al Popolo con la bandiera della Palestina durante il Consiglio Comunale | Vi dovete vergognare
“Vi dovete vergognare. Siete complici”. Continuano le tensioni a livello politico che riportano quotidianamente l'attenzione sulla questione palestinese. Nella giornata di lunedì, 27 ottobre, un nuovo blitz da parte di Potere al Popolo ha riportato l'attenzione su richieste che da mesi vengono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
