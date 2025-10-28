Blitz della polizia locale Sequestri al mercato
Nuovo blitz della polizia locale ieri mattina al mercato del lunedì in viale Galilei. Sessanta capi contraffatti, per lo più felpe e piumini, di marchi di note aziende del settore: è quanto gli agenti della municipale hanno sequestrato durante un intervento organizzato per contrastare il fenomeno del commercio di abbigliamento e accessori contraffatti, ovvero del tutto simili esteriormente per modello colore e logo di fabbrica, tanto da poter ingannare il medio acquirente, ma di inferiore qualità dei materiali, cuciture e altre rifiniture. Durante l’intervento, il personale che era in borghese si è avvicinato ai teli allestiti a terra, tra le bancarelle del mercato, da otto venditori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
