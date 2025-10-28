Blitz dei vigili urbani al mercatino dell' usato trovati quasi novanta veicoli non autorizzati e senza assicurazione

Gli agenti della Sezione di Polizia Commerciale e Ambientale della Municipale hanno effettuato controlli al "mercatino dell'usato"nell'area ex Mandalari, concessa dall'amministrazione comunale ai cosiddetti "hobbisti-rigattieri". Lo spazio è dedicato a chi desidera vendere oggetti usati, offrendo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

### Bari - BARI, LA CASA COME BASE PER LO SPACCIO: BLITZ DEI VIGILI A POGGIOFRANCO. ARRESTATO UN GIOVANE... || #murgia24 #bari - facebook.com Vai su Facebook

Operazione decoro. Blitz dei vigili in centro: Nuova operazione antidegrado nel centro storico da parte del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Municipale di Lucca. L’operazione, che ha preso la forma di una serie di… http://dlvr.it/TNqq - X Vai su X

Grottammare, blitz di vigili urbani e operai comunali. I sigilli alla dimora di pusher e balordi vicino al centro commerciale L'Orologio - Circondata da una vegetazione molto fitta, era stata già in passato al centro di episodi di cronaca anche di ... Secondo corriereadriatico.it

Anagnina, blitz dei vigili urbani: trovate false griffe e gioielli rubati negli appartamenti - Tanto da far pensare che possano essere stati rubati in qualche appartamento durante l’estate che sta per finire, caratterizzata ... Lo riporta roma.corriere.it

Blitz dei vigili urbani all'Esquilino, 14 fermati nei giardini dedicati a Willy: la strategia del «doppio controllo» - Prima i controlli vicino al mercato dell’Esquilino e a via Principe Amedeo, con il sequestro di telefonini rubati destinati forse alla malavita per commettere reati o per essere introdotti di nascosto ... Riporta roma.corriere.it