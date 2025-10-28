Blitz dei carabinieri | furto di rame sventato quattro arresti nella notte

Nella notte scorsa, i carabinieri delle Compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno arrestato in flagranza quattro persone, provenienti dalla provincia di Catania, per furto aggravato in concorso, due dei quali già gravati da precedenti di polizia.L’intervento è avvenuto durante le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

