Blitz antimafia a Casalnuovo | sei arresti nel clan Tammaro-Rea-Veneruso il capo dirigeva gli affari dal carcere

Casalnuovo, sei arresti per associazione mafiosa ed estorsioni: il boss impartiva ordini dal carcere secondo gli inquirenti. Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, in data odierna, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di detenzione e porto illegali di arma da sparo e di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire il gruppo’ criminale Tammaro-Rea- Veneruso, attivo in Casalnuovo di Napoli e territori limitrofi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it