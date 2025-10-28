Blanca surclassa il GF Giletti svetta nell' approfondimento

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.864.000 spettatori con uno share del 15.0%. Su Italia1 il film Jack Reacher - Punto di non ritorno con Tom Cruise ha siglato 1.384.000 spettatori con l'8.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 619.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione: 428.000 - 2.1%). Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 466. 🔗 Leggi su Iltempo.it

