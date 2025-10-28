Blanca surclassa il GF Giletti svetta nell' approfondimento

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.864.000 spettatori con uno share del 15.0%. Su Italia1 il film Jack Reacher - Punto di non ritorno con Tom Cruise ha siglato 1.384.000 spettatori con l'8.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 619.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione: 428.000 - 2.1%). Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 466. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blanca surclassa il GF. Giletti svetta nell'approfondimento

