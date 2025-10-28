Siamo ormai arrivati agli sgoccioli, purtroppo, della terza stagione di Blanca. Lunedì 3 novembre va in onda l’ultima puntata in cui capiremo che cosa davvero è successo tra Liguori e Falena che abbiamo lasciato al termine del penultimo episodio steso a terra inerme. E poi è ancora tutto da definire tra Blanca e l’ispettore. Insomma, non può finire così, il loro amore non può andare in frantumi, prima ancora di iniziare. Ma cercheremo di capire cosa accadrà dalle anticipazioni. Blanca 3, un successo di pubblico. Di fatto, Blanca 3 si conferma un grande successo televisivo. Ogni puntata di stagione ha incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Blanca, finale inquietante: non può andare così. Anticipazioni dell’ultima puntata