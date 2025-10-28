Blanca 3 anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 novembre 2025 | tutta la verità sul bambino scomparso e sulle bugie di Domenico

Atomheartmagazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La resa dei conti è arrivata. Lunedì 3 novembre 2025, su Rai 1, va in onda la sesta ed ultima puntata di Blanca 3, con Maria Chiara Giannetta nei panni dell’investigatrice non vedente che ha conquistato il pubblico. L’episodio, dal titolo “Il bambino”, porta al culmine l’indagine iniziata in apertura di stagione: la scomparsa del figlio di Domenico ( Domenico Diele ) e la morte della madre del piccolo. Sul piano personale, Blanca dovrà guardare in faccia la verità sulle bugie di Domenico e decidere se coinvolgerlo nella sua gravidanza, mentre Liguori ( Giuseppe Zeno ) le resta accanto in un momento cruciale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

blanca 3 anticipazioni ultima puntata di luned236 3 novembre 2025 tutta la verit224 sul bambino scomparso e sulle bugie di domenico

© Atomheartmagazine.com - Blanca 3, anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 novembre 2025: tutta la verità sul bambino scomparso e sulle bugie di Domenico

Scopri altri approfondimenti

blanca 3 anticipazioni ultimaBlanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre: Blanca in pericolo nel finale di stagione - Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Da fanpage.it

blanca 3 anticipazioni ultimaAnticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025/ Verità su Domenico e svolta caso bimbo - Anticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025: Verità su Domenico Falena e svolta caso bambino scomparso ... Riporta ilsussidiario.net

blanca 3 anticipazioni ultimaBlanca 3 anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata, 3 novembre - La terza stagione di Blanca volge al termine con un finale emozionante e ricco di tensione. Scrive ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Ultima