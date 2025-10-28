La resa dei conti è arrivata. Lunedì 3 novembre 2025, su Rai 1, va in onda la sesta ed ultima puntata di Blanca 3, con Maria Chiara Giannetta nei panni dell’investigatrice non vedente che ha conquistato il pubblico. L’episodio, dal titolo “Il bambino”, porta al culmine l’indagine iniziata in apertura di stagione: la scomparsa del figlio di Domenico ( Domenico Diele ) e la morte della madre del piccolo. Sul piano personale, Blanca dovrà guardare in faccia la verità sulle bugie di Domenico e decidere se coinvolgerlo nella sua gravidanza, mentre Liguori ( Giuseppe Zeno ) le resta accanto in un momento cruciale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Blanca 3, anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 novembre 2025: tutta la verità sul bambino scomparso e sulle bugie di Domenico