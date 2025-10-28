Blanca 3 anticipazioni 3 novembre 2025 la trama dell’ultima puntata Il bambino | Domenico tradisce Blanca

Piperspettacoloitaliano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima puntata di Blanca 3 va in onda il 3 novembre 2025. L’episodio 6 si intitola “Il bambino” e molto probabilmente sarà l’ultimo di sempre. Maria Chiara Giannetta interpreta sempre l’ipovedente consulente di Polizia nel commissariato San Teodoro di Genova, accanto al collega Liguori (Giuseppe Zeno). Con lui condivide una collaborazione, tra lavoro e vita privata. Un rapporto che sembra non decollare mai, che si sta sviluppando in questa terza stagione. Ma ecco le anticipazioni di Blanca 3 del 3 novembre 2025. Blanca 3 anticipazioni ultima puntata. Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

blanca 3 anticipazioni 3 novembre 2025 la trama dell8217ultima puntata il bambino domenico tradisce blanca

© Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 anticipazioni 3 novembre 2025, la trama dell’ultima puntata “Il bambino”: Domenico tradisce Blanca

Approfondisci con queste news

blanca 3 anticipazioni 3Blanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre: Blanca in pericolo nel finale di stagione - Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Secondo fanpage.it

blanca 3 anticipazioni 3Anticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025/ Verità su Domenico e svolta caso bimbo - Anticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025: Verità su Domenico Falena e svolta caso bambino scomparso ... Come scrive ilsussidiario.net

blanca 3 anticipazioni 3Blanca 3 anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata, 3 novembre - La terza stagione di Blanca volge al termine con un finale emozionante e ricco di tensione. Secondo ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni 3