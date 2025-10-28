Blanca 3 anticipazioni 3 novembre 2025 la trama dell’ultima puntata Il bambino | Domenico tradisce Blanca
L’ultima puntata di Blanca 3 va in onda il 3 novembre 2025. L’episodio 6 si intitola “Il bambino” e molto probabilmente sarà l’ultimo di sempre. Maria Chiara Giannetta interpreta sempre l’ipovedente consulente di Polizia nel commissariato San Teodoro di Genova, accanto al collega Liguori (Giuseppe Zeno). Con lui condivide una collaborazione, tra lavoro e vita privata. Un rapporto che sembra non decollare mai, che si sta sviluppando in questa terza stagione. Ma ecco le anticipazioni di Blanca 3 del 3 novembre 2025. Blanca 3 anticipazioni ultima puntata. Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Approfondisci con queste news
La terza stagione di $Blanca si avvicina al gran finale. Ecco le anticipazioni della penultima puntata in onda questa sera su $Rai1. $Blanca3 $blancalaserie ttps://www.dire.it/27-10-2025/1191273-blanca-3-stasera-in-tv-la-penultima-puntata-le-anticipazioni/ - X Vai su X
Domenico nasconderà un importante segreto a Blanca, ma Michele sarà pronto a proteggerla Il quinto episodio con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si intitola Acido, le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook
Blanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre: Blanca in pericolo nel finale di stagione - Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Secondo fanpage.it
Anticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025/ Verità su Domenico e svolta caso bimbo - Anticipazioni Blanca 3, come finisce ultima puntata 3 novembre 2025: Verità su Domenico Falena e svolta caso bambino scomparso ... Come scrive ilsussidiario.net
Blanca 3 anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata, 3 novembre - La terza stagione di Blanca volge al termine con un finale emozionante e ricco di tensione. Secondo ciakgeneration.it