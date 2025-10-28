L’ultima puntata di Blanca 3 va in onda il 3 novembre 2025. L’episodio 6 si intitola “Il bambino” e molto probabilmente sarà l’ultimo di sempre. Maria Chiara Giannetta interpreta sempre l’ipovedente consulente di Polizia nel commissariato San Teodoro di Genova, accanto al collega Liguori (Giuseppe Zeno). Con lui condivide una collaborazione, tra lavoro e vita privata. Un rapporto che sembra non decollare mai, che si sta sviluppando in questa terza stagione. Ma ecco le anticipazioni di Blanca 3 del 3 novembre 2025. Blanca 3 anticipazioni ultima puntata. Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 anticipazioni 3 novembre 2025, la trama dell’ultima puntata “Il bambino”: Domenico tradisce Blanca